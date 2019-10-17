Зеленський пообіцяв не втручатися в процедуру імпічменту Трампа



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Президенти України та США

«Як президент України, я не буду втручатися в події в інших країнах», - сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в середу, 16 жовтня, перебуваючи з візитом у Латвії, заявив журналістам, що «не втручатиметься» в процес імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це він заявив у коментарі агентству AFP.

«Як президент України, я не буду втручатися в події в інших країнах, на відміну від деяких інших, які можуть спробувати», - сказав Зеленський, зустрічаючись з українською діаспорою в столиці Латвії Ризі.

«Ми, як Україна, нічого не будемо робити», - підкреслив він.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».