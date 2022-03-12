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    НАТО проведе масштабні військові навчання поблизу російського кордону

    Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії - НАТО проведе масштабні військові навчання поблизу російського кордону
    Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії
    фото з відкритих джерел

    Очікується, що участь в навчаннях візьмуть близько 30 тисяч військовослужбовців

    У понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії. Про це ідеться у повідомленні альянсу.

    Навчання отримали назву Cold Response 2022 («Холодна відповідь») і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, передає «ВВС».

    Очікується, що участь в навчаннях візьмуть близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.

    Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, в тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі. Навчання пройдуть за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

    Хоча навчання були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набуває додаткового значення через війну.

    «Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії», – заявив міністр оборони Норвегії Од Роджер Еноксен.

    Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.

    Раніше уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2 тис. військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

    Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

    Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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    Теги: міністр НАТО Путін Європа військові навчання військові бомбардування навчання уряд Епіфаній Офіс президента
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    НАТО проведе масштабні військові навчання поблизу російського кордону