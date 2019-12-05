Зеленський перед зустріччю з Путіним наніс удар по його куму Медведчуку в Києві

Невже президент почав розуміти правила гри?

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Вчера СБУ пришла с обысками в офисное здание на Большой Васильковской 23-б - которое принадлежит структурам, близким к Виктору Медведчуку, куму Путина и одному из лидеров пророссийской партии в Украине, и где размещен офис «ОПЗЖ».

По данным источников Цензор.Нет, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства «Шторм», который обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур «Оппозиционной платформы за жизнь», задержан один из учредителей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука.

Ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни.

В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, используемая для сбора информации.

Впервые офис Медведчука обыскала СБУ, впервые предъявлено подозрение приближенному кума Путина. Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне «нормандского» саммита.

Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и «зачистка» структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде.

Неужели президент начал понимать правила игры?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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