Слідчі ДБР називають Революцію Гідності «масовими заворушеннями»

Найвище керівництво країни хоче заткнути голос власному народу

Масові заворушення.

Ось як слідчі ДБР називають Майдан.

А Тетяна Чорновол вони інкримінують умисне вбивство.

Ясно, що за цим політичним замовленням стоїть найвище керівництво нашої країни. Які нічим не кращі за Януковича і його свору. Які хочуть заткнути голос власному народу.

Народу який захотів у Європу а не в «руський мір». Народу який захистив свою волю.

Ми не боялись тоді. І не злякаємся зараз.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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