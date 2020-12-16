Слідчі ДБР називають Революцію Гідності «масовими заворушеннями»
Найвище керівництво країни хоче заткнути голос власному народу
Масові заворушення.
Ось як слідчі ДБР називають Майдан.
А Тетяна Чорновол вони інкримінують умисне вбивство.
Ясно, що за цим політичним замовленням стоїть найвище керівництво нашої країни. Які нічим не кращі за Януковича і його свору. Які хочуть заткнути голос власному народу.
Народу який захотів у Європу а не в «руський мір». Народу який захистив свою волю.
Ми не боялись тоді. І не злякаємся зараз.
Джерело: Блог Леоніда Ємця