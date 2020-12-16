  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Леонід Ємець
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Слідчі ДБР називають Революцію Гідності «масовими заворушеннями»

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Слідчі ДБР називають Революцію Гідності «масовими заворушеннями»

    Найвище керівництво країни хоче заткнути голос власному народу

    Масові заворушення.

    Ось як слідчі ДБР називають Майдан.

    А Тетяна Чорновол вони інкримінують умисне вбивство.

    Ясно, що за цим політичним замовленням стоїть найвище керівництво нашої країни. Які нічим не кращі за Януковича і його свору. Які хочуть заткнути голос власному народу.

    Народу який захотів у Європу а не в «руський мір». Народу який захистив свою волю.

    Ми не боялись тоді. І не злякаємся зараз.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Революція Гідності вбивство Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Борщевський
    Сергій Борщевський

    Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    Павло Подобєд
    Павло Подобєд

    Історик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies