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    Інвестиції з Катару. Зеленський розповів про деталі

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    Сьогодні Україна та Катар планують підписати пакет двосторонніх документів - Інвестиції з Катару. Зеленський розповів про деталі
    Сьогодні Україна та Катар планують підписати пакет двосторонніх документів
    Фото: president.gov.ua

    Україна розраховує на інвестиції у технології, інфраструктуру, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори

    Україна та Катар 5 квітня планують підписати низку документів, у тому числі щодо інвестицій, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю катарським ЗМІ, інформує сайт Офісу президента України.

    «Сьогодні ми плануємо підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також плануємо підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія. Буде підписано низку комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами», – розповів український президент.

    Він додав, що «упродовж кількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами».

    «Як Президент України я вважаю за необхідне не тільки залучити іноземні інвестиції. Уся моя команда, наш уряд активно працюють над тим, щоб забезпечити прозорі та передбачувані умови для інвесторів, щоб бізнесу було комфортно працювати у нас у країні. Хочу наголосити: Україна відкрита до залучення іноземних інвестицій, зокрема суверенних та інвестиційних фондів Катару, у такі напрями, як високі технології, інфраструктура, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори», – зазначив Зеленський.

    Президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

    Під час візиту Зеленського в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, казали в Офісі президента.

    Теги: інвестиції Володимир Зеленський Україна Катар
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