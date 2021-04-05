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    Зеленський оголосив про можливість експорту до Катару продукції «халяль»

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    Зеленський: Україна зацікавлена в розширенні авіасполучення між Україною та Катаром - Зеленський оголосив про можливість експорту до Катару продукції «халяль»
    Зеленський: Україна зацікавлена в розширенні авіасполучення між Україною та Катаром
    Фото: president.gov.ua

    Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки, наголосив Зеленський

    Україна може експортувати до Катару продукцію, що відповідає вимогам «халяль». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю катарським ЗМІ, інформує сайт Офісу президента України.

    «Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості. Також ми – надійний постачальник продукції аграрного сектору та харчової промисловості. Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки. Українські експортери мають змогу вже зараз впроваджувати необхідні процедури сертифікації, насамперед ідеться про відповідність вимогам «халяль», – наголосив Зеленський.

    Він додав, що Україна також зацікавлена в розширенні авіасполучення між Україною та Катаром, «що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці в туристичній сфері».

    «Сподіваюся, цього року, попри Covid-19, нам вдасться провести друге засідання Спільної міжурядової українсько-катарської комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва», – підкреслив президент.

    Президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

    Під час візиту Зеленського в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні, казали в Офісі президента.

    Президент наголосив, що Україна розраховує на інвестиції у технології, інфраструктуру, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори

    Теги: інвестиції Володимир Зеленський Україна Катар
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