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    Зеленський присвоїв звання Героя України Кузьмі Скрябіну

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    Андрій Кузьменко - Кузьма Скрябін - загинув 2 лютого 2015 року у ДТП&nbsp; - Зеленський присвоїв звання Героя України Кузьмі Скрябіну
    Андрій Кузьменко - Кузьма Скрябін - загинув 2 лютого 2015 року у ДТП 

    Сьогодні співаку могло би виповнитися 52 роки

    Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (посмертно).

    Про це повідомляє Офіс президента.

    Зеленський додав, що «з початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам».

    «Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну», – наголосив президент.

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    Зазначимо, що 17 серпня - день народження Андрія Кузьменка. Сьогодні йому могло би виповнитися 52 роки.

    Нагадаємо, 2 лютого 2020 року виповнилося п’ять років з моменту, коли біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області в ДТП загинув відомий український співак, шоумен, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма).

    У серпні 2019 року на Алеї зірок у центрі Києва з'явився пам'ятний знак на честь лідера гурту «Скрябін» Кузьми Скрябіна. 

    ДТП Герой України звання героя Володимир Зеленський співак
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