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    Алею зірок у Києві доповнили «Другою рікою» та Скрябіним

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    Алея на Площі зірок встелена 9-ма зірками на честь музикантів. 1 серпня відкрили ще дві зірки - Алею зірок у Києві доповнили «Другою рікою» та Скрябіним
    Алея на Площі зірок встелена 9-ма зірками на честь музикантів. 1 серпня відкрили ще дві зірки

    На відкритті були присутні дружина та донька Кузьми Скрябіна

    На Алеї зірок у центрі Києва з'явились пам'ятні знаки на честь гурту «Друга ріка» та лідера гурту «Скрябін» Кузьми Скрябіна.

    Про це повідомляє Еспресо.TV.

    Як відомо, Алея на Площі зірок встелена 9-ма зірками на честь музикантів. Сьогодні відкрили ще дві зірки.

    На відкритті були присутні дружина та донька Кузьми Скрябіна.

    Зазначається, що для гурту «Друга ріка» відкриття зірки стало несподіваним.

    Загалом у Києві є 31 зірка видатним українцям різних сфер: спорту, кіно, театру та музики.

    Нагадаємо, музикант Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в ДТП у Дніпропетровській області. Позашляховик лідера гурту «Скрябін» зіткнувся з молоковозом і виїхав на зустрічну смугу на повороті траси в Криворізькому районі.

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