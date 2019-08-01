Алею зірок у Києві доповнили «Другою рікою» та Скрябіним



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Алея на Площі зірок встелена 9-ма зірками на честь музикантів. 1 серпня відкрили ще дві зірки

На відкритті були присутні дружина та донька Кузьми Скрябіна

На Алеї зірок у центрі Києва з'явились пам'ятні знаки на честь гурту «Друга ріка» та лідера гурту «Скрябін» Кузьми Скрябіна.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Як відомо, Алея на Площі зірок встелена 9-ма зірками на честь музикантів. Сьогодні відкрили ще дві зірки.

На відкритті були присутні дружина та донька Кузьми Скрябіна.

Зазначається, що для гурту «Друга ріка» відкриття зірки стало несподіваним.

Загалом у Києві є 31 зірка видатним українцям різних сфер: спорту, кіно, театру та музики.

Нагадаємо, музикант Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в ДТП у Дніпропетровській області. Позашляховик лідера гурту «Скрябін» зіткнувся з молоковозом і виїхав на зустрічну смугу на повороті траси в Криворізькому районі.