Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ (указ)



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Іван Баканов Фото: Главком

Іван Баканов - друг дитинства Володимира Зеленського, з 2 грудня 2017 року очолював партію «Слуга народу»

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Про це йдеться в указі №316 від 22 травня.

«Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», - сказано в указі.

Зазначимо, Іван Баканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі, друг дитинства Зеленського. З 25 січня 2013 року - керівник «95-го кварталу». З 2 грудня 2017 року - лідер партії «Слуга народу». Після перемоги Зеленського казав, що хотів би стати прокурором. Публічним пан Баканов став тільки у 2019-му, відзначившись кількома інтерв’ю. На своїй сторінці у Facebook активно піарить продукти 95-го кварталу. У 2014 році закликав бізнес дослухатися до Ігоря Коломойського і підвищити зарплати робітникам на 20%.

Нагадаємо, 20 травня керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.

Раніше «Главком» повідомляв, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

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