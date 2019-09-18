Зеленський призначив колишнього заступника Кличка перемовником щодо Донбасу
У 2014-2015 роках Резніков перебував на посаді заступника міського голови Києва – секретаря Київської міської ради
Президент уповноважив Олексія Резнікова представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.
Відповідний указ №701/2019 «Про внесення зміни до указу президента України від 19 червня 2019 року № 414» опублікували на сайті глави держави.
«На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі» уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи», – йдеться в документі.
Резніков – український юрист, партнер юридичної фірми Астерс.
З червня 2014 року до грудня 2015-го він перебував на посаді заступника міського голови Києва – секретаря Київської міської ради.
А із квітня 2016 року до вересня 2018-го був заступником голови Київської міської адміністрації.
До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ. За його словами, «формула Штайнмайєра» була погоджена ним як представником України на зустрічі в нормандському форматі 2 вересня в Берліні.