Зеленський призначив колишнього заступника Кличка перемовником щодо Донбасу



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Олексій Резніков з квітня 2016 року до вересня 2018-го був заступником голови КМДА

У 2014-2015 роках Резніков перебував на посаді заступника міського голови Києва – секретаря Київської міської ради

Президент уповноважив Олексія Резнікова представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Відповідний указ №701/2019 «Про внесення зміни до указу президента України від 19 червня 2019 року № 414» опублікували на сайті глави держави.

«На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року № 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі» уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи», – йдеться в документі.

Резніков – український юрист, партнер юридичної фірми Астерс.

З червня 2014 року до грудня 2015-го він перебував на посаді заступника міського голови Києва – секретаря Київської міської ради.

А із квітня 2016 року до вересня 2018-го був заступником голови Київської міської адміністрації.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ. За його словами, «формула Штайнмайєра» була погоджена ним як представником України на зустрічі в нормандському форматі 2 вересня в Берліні.



