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    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини

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    Іноземці не мали при собі жодних документів, що підтверджують їх особу - Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Іноземці не мали при собі жодних документів, що підтверджують їх особу
    Фото: dpsu.gov.ua

    Іноземці хотіли через Україну потрапити до Німеччини

    У Чорноморському рибному порту (Одеська область) затримали 13 нелегалів, які прибули з Туреччини поромом у вантажівці.

    Як повідомили у пресслужбі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, зазначена вантажівка поточного тижня прибула на поромі з турецького порту Карасу.

    Відзначається, що правоохоронці заздалегідь володіли оперативною інформацією про можливе переміщення групи нелегалів у вантажному автомобілі. Тому, як тільки він прибув для проходження контролю, прикордонники вивели вантажівку для проходження поглибленого огляду.

    У результаті перевірки серед вантажу було виявлено 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів, що підтверджують їх особу.

    За словами затриманих, семеро з них - громадяни Іраку, п'ятеро - Сирії, один - Туреччини. Встановлено, що зловмисники намагалися таким чином потрапити на територію ЄС, зокрема, до Німеччини.

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    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини
    Прикордонники затримали під Одесою 13 нелегалів з Туреччини

    За даними поліції, пором з вантажівкою прибув у Чорноморський рибний порт, а водії згаданої вантажівки - двоє громадян Туреччини, 1986 і 1979 р.н.., перевозили нелегалів за грошову винагороду.

    Обох водіїв затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачено від п'яти до семи років позбавлення волі.

    Теги: Туреччина прикордонники іноземці вантажівки Одещина кордон біженці
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