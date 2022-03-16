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    Зеленський прокоментував блокаду Маріуполя: ми не відмовимося від намагань врятувати людей

    Володимир Зеленський прокоментував складну ситуацію в Маріуполі - Зеленський прокоментував блокаду Маріуполя: ми не відмовимося від намагань врятувати людей
    Володимир Зеленський прокоментував складну ситуацію в Маріуполі
    Фото: Офіс президента

    Президент назвав ситуацію в Маріуполі дуже складною

    Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, постійно блокують російські солдати на дорозі до Маріуполя. Але ми не відмовимося від намагань врятувати людей, врятувати місто. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до народу.

    Глава держави нагадав, що впродовж 15 березня вдалося врятувати 28 тисяч 893 українці із районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях. З них 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя. «Там буде складна ситуація. Ми боремося за вас. Вибачте, все дуже складно», – сказав президент.

    Зеленський також подякував захисникам України за стійкість і хоробрість.

    Нагадаємо, окупанти дозволили людям виїхати з охопленого вогнем Маріуполя гуманітарним коридором. Щоправда, мовиться лише про приватний транспорт. Адже українську колону вони досі блокують.

    Раніше повідомлялося, що із Маріуполя був відкритий гуманітарний коридор для приватного транспорту.

    Як стало відомо, рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

    Станом на попередню добу кількість загиблих у Маріуполі перевищила 2,3 тис. мирних мешканців.

    Теги: Володимир Зеленський
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    Зеленський прокоментував блокаду Маріуполя: ми не відмовимося від намагань врятувати людей