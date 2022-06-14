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    Зеленський розповів про переваги українських військових та розвідки

    Зеленський розповів про переваги українських військових - Зеленський розповів про переваги українських військових та розвідки
    Зеленський розповів про переваги українських військових
    фото з відкритих джерел

    Бої на Донбасі увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу, вважає президент України

    Президент Володимир Зеленський заявив, що у боях на Донбасі українська армія й розвідка тактично все ж переграють російських військових. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

    «У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах», – додав він.

    Зеленський зазначив, уряд щоденно просить партнерів про зброю.

    «Ціна цієї битви для нас – дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, що українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів. Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню російських окупантів.

    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ армія війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів про переваги українських військових та розвідки