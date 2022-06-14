Зеленський розповів про переваги українських військових та розвідки

Бої на Донбасі увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу, вважає президент України

Президент Володимир Зеленський заявив, що у боях на Донбасі українська армія й розвідка тактично все ж переграють російських військових. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах», – додав він.

Зеленський зазначив, уряд щоденно просить партнерів про зброю.

«Ціна цієї битви для нас – дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу», – сказав глава держави.

Нагадаємо, що українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів. Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню російських окупантів.