Зеленський розповів про товарообіг з Катаром під час «пандемічного» 2020 року

Динаміка товарообігу між Катаром та Україною збільшилася, повідомив Зеленський

Основа відносин України з Катаром – це торговельно-економічна співпраця. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю катарським ЗМІ, інформує сайт Офісу президента України.

«Торговельно-економічна співпраця – основа наших відносин з Катаром. Приємно, що двосторонній товарообіг за результатами такого складного, «пандемічного» 2020 року сягнув високих показників – майже 150 млн дол. США. Це вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2018 році. А цьогоріч динаміка товарообігу між нашими країнами ще й збільшилася. Однак упевнений, що потенціал нашої торговельно-економічної співпраці значно більший», – розповів президент.

Він додав, що спостерігається активізація відносин України з Катаром у різних сферах.

«Гарний приклад таких можливостей – концесія катарською компанією QTerminals українського порту Ольвія. Приємно, що такі великі бізнес-гравці виходять на український ринок. Зі свого боку хочу ще раз запевнити: мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату та створення в Україні найбільш сприятливих умов для іноземних інвесторів. Для цього ми реформуємо законодавство та реалізовуємо амбітні національні програми», – прокоментував президент України.

Він нагадав що у лютому 2021 року підписав закон про так званих інвестнянь, «який передбачає підтримку державою стратегічних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 мільйонів євро».

«Також у нас уже функціонує закон про концесію, який заохочує державно-приватне партнерство.Перспективним для інвесторів є мегапроект «Велике будівництво», який передбачає спорудження доріг та інших інфраструктурних об'єктів. Влітку цього року ми розпочинаємо історичну земельну реформу, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері. Україна відома своїми багатющими чорноземами по всьому світу. Дві третини нашої території – це родючі ґрунти. А це – понад 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Тому в аграрному секторі у нас багато напрямків для інвестицій: у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру», – сказав Зеленський.

Президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

Під час візиту Зеленського в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні.