18 посольств вже відновили роботу в Києві

В Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже 18 іноземних представництв поновили роботу. Про це президент сказав у нічному зверненні.

Зеленський наголосив, важливо, що в Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав.

«Це один із тих сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. Немає альтернативи припиненню війни й гарантуванню повної безпеки для України. Що більше дипломатичних представництв повернеться до роботи в нашій столиці, то сильнішим буде цей важливий сигнал», – сказав президент.

Він також вказав перелік держав, чиї представництва працюють у Києві: Італія, Іран, Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Святий Престолл, Словенія, Таджикистан, Туркменістан, Туреччина, Франція, Чехія, Естонія та інші.

Нагадаємо, що також до столиці України повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо. З понеділка, 18 квітня, посольство повноцінно відновило свою роботу.