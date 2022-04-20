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    18 посольств вже відновили роботу в Києві

    В Києві вже працюють 18 іноземних представництв - 18 посольств вже відновили роботу в Києві
    В Києві вже працюють 18 іноземних представництв
    фото з відкритих джерел

    В Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав

    Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже 18 іноземних представництв поновили роботу. Про це президент сказав у нічному зверненні.

    Зеленський наголосив, важливо, що в Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав.

    «Це один із тих сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. Немає альтернативи припиненню війни й гарантуванню повної безпеки для України. Що більше дипломатичних представництв повернеться до роботи в нашій столиці, то сильнішим буде цей важливий сигнал», – сказав президент.

    Він також вказав перелік держав, чиї представництва працюють у Києві: Італія, Іран, Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Святий Престолл, Словенія, Таджикистан, Туркменістан, Туреччина, Франція, Чехія, Естонія та інші.

    Нагадаємо, що також до столиці України повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо. З понеділка, 18 квітня, посольство повноцінно відновило свою роботу.

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    Теги: Туреччина ЄС росія окупанти війна Казахстан Естонія посол посольство Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    18 посольств вже відновили роботу в Києві