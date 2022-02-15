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    Посольство США у Києві спустило прапор (фото)

    Американські дипломати тимчасово залишать Київ - Посольство США у Києві спустило прапор (фото)
    Американські дипломати тимчасово залишать Київ
    фото: glavcom.ua

    Американські дипломати тимчасово залишають столицю України

    Співробітники посольства США у Києві разом із почесною вартою спустили прапор Сполучених Штатів Америки, що перебував на флагштоку, встановленому біля будівлі амбасади. За інформацією «Главкома», церемонія опущення прапору відбулася ще 14 лютого.

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    На актуальній світлині з-під будівлі американського посольства державний прапор США відсутній на флагштоку, де перебував раніше.

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    Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

    Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.

    Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади.

    14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.

    Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

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    Теги: Росія США війна прапор посольство
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    Посольство США у Києві спустило прапор (фото)