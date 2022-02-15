Посольство США у Києві спустило прапор (фото)

Американські дипломати тимчасово залишають столицю України

Співробітники посольства США у Києві разом із почесною вартою спустили прапор Сполучених Штатів Америки, що перебував на флагштоку, встановленому біля будівлі амбасади. За інформацією «Главкома», церемонія опущення прапору відбулася ще 14 лютого.

На актуальній світлині з-під будівлі американського посольства державний прапор США відсутній на флагштоку, де перебував раніше.

Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.

Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади.

14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

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