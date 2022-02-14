Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова

Держсекретар США оголосив про передислокацію амбасади та вкотре звернувся до співгромадян

Сполучені Штати Америки тимчасово переносять своє посольство з Києва до Львова. Заходи пов'язані із загрозою російського вторгнення в Україну. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, Державний департамент постійно моніторить ситуацію із безпекою в Україні.

«Виходячи з цього, ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства в Україні з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських сил. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, який координує дипломатичну діяльність у країні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи», – зазначив Блінкен.

Він також запевнив, що перенесення посольства до Львова не підриває американську підтримку України. Крім того, Блінкен вкотре закликав усіх американських громадян негайно залишити країну.

Напередодні посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Мова йде про співробітників, які не займають критично важливі посади.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Низка країн рекомендувала своїм громадянам залишити Україну найближчим часом. Південна Корея заборонила співвітчизникам відвідувати територію кризової держави з 13 січня. Великобританія оголосила про евакуацію співробітників посольства, також стало відомо про намір США вивезти своїх дипломатів.

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