Держдеп наказав знищити комп'ютери посольства в Києві – The Wall Street Journal

Як стало відомо, посольство переносять у Львів

Амбасада стала непридатною для використання як дипломатичний об'єкт

Держдепартамент розпорядився знищити всю оргтехніку у посольстві США у Києві. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За твердженням джерел видання, американське зовнішньополітичне відомство наказало знищити мережеве обладнання та комп'ютерні робочі станції, а також демонтувати телефонну систему посольства.

Газета також ознайомилася з внутрішніми повідомленнями відомства і дійшла висновку, що тепер посольство у Києві стало непридатним для використання як дипломатичний об'єкт.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що посольство США буде тимчасово перенесено до Львова.

Також Канада переносить своє посольство з Києва до Львова. Згодом стало відомо, що Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

Напередодні посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Мова йде про співробітників, які не займають критично важливі посади.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

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