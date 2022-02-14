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    Держдеп наказав знищити комп'ютери посольства в Києві – The Wall Street Journal

    Як стало відомо, посольство переносять у Львів - Держдеп наказав знищити комп'ютери посольства в Києві – The Wall Street Journal
    Як стало відомо, посольство переносять у Львів
    фото з

    Амбасада стала непридатною для використання як дипломатичний об'єкт

    Держдепартамент розпорядився знищити всю оргтехніку у посольстві США у Києві. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    За твердженням джерел видання, американське зовнішньополітичне відомство наказало знищити мережеве обладнання та комп'ютерні робочі станції, а також демонтувати телефонну систему посольства.

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    Газета також ознайомилася з внутрішніми повідомленнями відомства і дійшла висновку, що тепер посольство у Києві стало непридатним для використання як дипломатичний об'єкт.

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    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що посольство США буде тимчасово перенесено до Львова.

    Також Канада переносить своє посольство з Києва до Львова. Згодом стало відомо, що Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

    Напередодні посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Мова йде про співробітників, які не займають критично важливі посади.

    Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

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    Теги: Росія США напад посольство
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    Держдеп наказав знищити комп'ютери посольства в Києві – The Wall Street Journal