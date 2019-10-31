Зеленський сьогодні зустрінеться із Столтенбергом у Києві



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Напередодні Столтенберг побував в Одесі Фото: Твіттер Столтенберга

Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться о 9:30

Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО в Києві, яке відбудеться в рамках візиту в Україну Північноатлантичної ради Альянсу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Планується також окрема зустріч Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться о 9:30. На початку засідання заплановані виступи президента України та генерального секретаря НАТО.

Об 11:00 розпочнеться зустріч Зеленського і Столтенбергом з представниками ЗМІ.

Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.

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