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    Зеленський сьогодні зустрінеться із Столтенбергом у Києві

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    <p>Напередодні Столтенберг побував в Одесі</p> - Зеленський сьогодні зустрінеться із Столтенбергом у Києві

    Напередодні Столтенберг побував в Одесі

    Фото: Твіттер Столтенберга

    Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться о 9:30

    Президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО в Києві, яке відбудеться в рамках візиту в Україну Північноатлантичної ради Альянсу.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Планується також окрема зустріч Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться о 9:30. На початку засідання заплановані виступи президента України та генерального секретаря НАТО.

    Об 11:00 розпочнеться зустріч Зеленського і Столтенбергом з представниками ЗМІ.

    Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

    31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.

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