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    Вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні

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    ЄС загалом не планує евакуювати сім'ї дипломатів з України, але кожна країна приймає рішення самостійно&nbsp; - Вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні
    ЄС загалом не планує евакуювати сім'ї дипломатів з України, але кожна країна приймає рішення самостійно 
    фото з відкритих джерел

    Ще одна країна заявила, що не планує евакуювати родини дипломатів з України

    Польща наразі не планує евакуювати з України родини польських дипломатів. Про це агентству PAP заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

    «На даний момент не планується евакуація сімей польських дипломатів з України» – сказав він.

    За словами Яблонського, міністерство «уважно стежить за ситуацією» в Україні. Водночас Польща не планує направляти військових до України.

    Варто зазначити, що у Польщі серед іншого є генконсульство у Харкові.

    Вже відомо, що низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

    Зокрема, про відсутність намірів вивозити дипломатів з України заявили в Латвії, Чехії, Естонії, Данії.

    Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

    «Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією – ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну», – сказав Боррель.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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    Теги: МЗС ЄС Росія Польща дипломатія НАТО посольство Україна нацбезпека евакуація
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    Вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні