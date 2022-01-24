  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Боррель заявив, що для евакуації дипломатів немає особливих причин - ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України
    Боррель заявив, що для евакуації дипломатів немає особливих причин
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні головним питанням зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі буде ситуація на кордоні України

    Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії. Таку відповідь сьогодні перед початком засідання ради міністрів закордонних справ у Брюсселі дав журналістам високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише «Укрінформ».

    «Державний секретар Блінкен пояснить нам причини такого рішення. Ми не маємо наміру робити таку ж річ, тому що не знаємо про жодну особливу причину для цього. Але секретар Блінкен поінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори тривають. Я не думаю, що ми маємо полишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією і поділиться з нами», – сказав високий представник ЄС.

    Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він заперечив будь-які дії ЄС щодо евакуації власного дипломатичного корпусу з України.

    «Ми не маємо жодних рішень щодо цього», – наголосив Боррель.

    Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

    Читайте також:


    Теги: МЗС ЄС Росія дипломатія війна посольство Україна безпека евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України