ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України

Боррель заявив, що для евакуації дипломатів немає особливих причин

Сьогодні головним питанням зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі буде ситуація на кордоні України

Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії. Таку відповідь сьогодні перед початком засідання ради міністрів закордонних справ у Брюсселі дав журналістам високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише «Укрінформ».

«Державний секретар Блінкен пояснить нам причини такого рішення. Ми не маємо наміру робити таку ж річ, тому що не знаємо про жодну особливу причину для цього. Але секретар Блінкен поінформує нас. І я не думаю, що ми маємо драматизувати, оскільки переговори тривають. Я не думаю, що ми маємо полишати Україну. Але, можливо, Блінкен володіє більшою інформацією і поділиться з нами», – сказав високий представник ЄС.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він заперечив будь-які дії ЄС щодо евакуації власного дипломатичного корпусу з України.

«Ми не маємо жодних рішень щодо цього», – наголосив Боррель.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Читайте також:



