Зеленський у День пам'яті жертв репресій згадав про бранців Кремля



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Новообраний президент Володимир Зеленський

Новообраний президентзаявив, що зробить усе, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у майбутньому України

Новообраний президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв політичних репресій заявив, що зробить усе, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у майбутньому України. Про це він написав у Facebook.

«День пам’яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми», - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 19 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня.

День пам'яті жертв політичних репресій встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.

Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.

Як повідомлялося, 19 травня на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (проспект Броварський у Дніпровському районі Києва) вшанують пам’ять жертв політичних репресій.