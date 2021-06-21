  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Євро-2020. Зеленський підтримав Збірну України після поразки від Австрії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України поступилася у вирішальному матчі на Євро - Євро-2020. Зеленський підтримав Збірну України після поразки від Австрії
    Збірна України поступилася у вирішальному матчі на Євро
    Фото з відкритих джерел

    21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1

    Президент України Володимир Зеленський підтримав футбольну збірну після поразки від Австрії на Євро-2020. Слова підтримки глава держави висловив у Твіттері.

    «Це Євро-2020, де кращі з кращих. Так, знову важкий матч. Так, сьогодні в нас гірка і прикра поразка. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шанс на участь в 1/8 фіналу, так і нашу з вами підтримку! Тому що це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!» – написав Зеленський.

    .jpg_120

    Нагадаємо, Збірна України поступилася команді Австрії в останньому турі групового турніру Євро-2020. Футболісти Андрія Шевченка набрали три очки і посіли третє місце. У них залишається шанс вийти до 1/8 фіналу турніру. Є кілька варіантів.

    До плей-оф виходять чотири найкращі команди, які зайняли треті місця. На поточний момент ми в цьому рейтингу займаємо четверте місце. Але не всі команди провели по три гри.

    Треба, щоб у конкурентів були показники гірші, ніж в української збірної. Такі можуть бути декількох команд.

    Читайте також:
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Володимир Зеленський Україна президент новости футбола
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Євро-2020. Зеленський підтримав Збірну України після поразки від Австрії