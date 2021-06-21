Євро-2020. Зеленський підтримав Збірну України після поразки від Австрії

21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1

Президент України Володимир Зеленський підтримав футбольну збірну після поразки від Австрії на Євро-2020. Слова підтримки глава держави висловив у Твіттері.

«Це Євро-2020, де кращі з кращих. Так, знову важкий матч. Так, сьогодні в нас гірка і прикра поразка. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шанс на участь в 1/8 фіналу, так і нашу з вами підтримку! Тому що це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!» – написав Зеленський.

Нагадаємо, Збірна України поступилася команді Австрії в останньому турі групового турніру Євро-2020. Футболісти Андрія Шевченка набрали три очки і посіли третє місце. У них залишається шанс вийти до 1/8 фіналу турніру. Є кілька варіантів.

До плей-оф виходять чотири найкращі команди, які зайняли треті місця. На поточний момент ми в цьому рейтингу займаємо четверте місце. Але не всі команди провели по три гри.

Треба, щоб у конкурентів були показники гірші, ніж в української збірної. Такі можуть бути декількох команд.