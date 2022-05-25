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    Зеленський відкрив український сніданок у Давосі

    трансляція
    Дискусію відкрив президент Володимир Зеленський - Зеленський відкрив український сніданок у Давосі
    Дискусію відкрив президент Володимир Зеленський
    скріншот з відео

    Спікери говоритимуть не лише про війну, а й про майбутнє нашої держави після неї

    У середу, 25 травня, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбувається традиційна Українська сніданкова дискусія. З 8:30 до 10:00 спікери обговорюватимуть нагальні проблеми – яким буде подальший хід війни та як виглядатиме майбутнє України та світу після її закінчення.

    Дискусію відкрив президент Володимир Зеленський.

    Серед вже заявлених учасників дискусії:

    • професор історії Тімоті Снайдер:
    • головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос;
    • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
    • члени Верховної Ради України та інші.

    Модератором бесіди стане ведучий програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN Фарід Закарія.

    Інформація щодо учасників Української сніданкової дискусії буде оновлювались.

    Організаторами заходу традиційно є Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne.

    Напередодні Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна.

    Нагадаємо, 23 травня відбулося відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

    Цього ж дня Зеленський виступив у Давосі: ми зупинили другу армію світу.

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    Теги: росія окупанти економіка санкції Швейцарія війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський відкрив український сніданок у Давосі