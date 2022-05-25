Зеленський відкрив український сніданок у Давосі

Зеленський відкрив український сніданок у Давосітрансляція
Спікери говоритимуть не лише про війну, а й про майбутнє нашої держави після неї
У середу, 25 травня, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбувається традиційна Українська сніданкова дискусія. З 8:30 до 10:00 спікери обговорюватимуть нагальні проблеми – яким буде подальший хід війни та як виглядатиме майбутнє України та світу після її закінчення.
Дискусію відкрив президент Володимир Зеленський.
Серед вже заявлених учасників дискусії:
- професор історії Тімоті Снайдер:
- головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос;
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
- члени Верховної Ради України та інші.
Модератором бесіди стане ведучий програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN Фарід Закарія.
Інформація щодо учасників Української сніданкової дискусії буде оновлювались.
Організаторами заходу традиційно є Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne.
Напередодні Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна.
Нагадаємо, 23 травня відбулося відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Цього ж дня Зеленський виступив у Давосі: ми зупинили другу армію світу.
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