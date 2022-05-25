Зеленський відкрив український сніданок у Давосі

Спікери говоритимуть не лише про війну, а й про майбутнє нашої держави після неї

У середу, 25 травня, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбувається традиційна Українська сніданкова дискусія. З 8:30 до 10:00 спікери обговорюватимуть нагальні проблеми – яким буде подальший хід війни та як виглядатиме майбутнє України та світу після її закінчення.

Дискусію відкрив президент Володимир Зеленський.

Серед вже заявлених учасників дискусії:

професор історії Тімоті Снайдер:

головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос;

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

члени Верховної Ради України та інші.

Модератором бесіди стане ведучий програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN Фарід Закарія.

Інформація щодо учасників Української сніданкової дискусії буде оновлювались.

Організаторами заходу традиційно є Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne.

Напередодні Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна.

Нагадаємо, 23 травня відбулося відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Цього ж дня Зеленський виступив у Давосі: ми зупинили другу армію світу.

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