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    Зеленський закликав світ створити нову систему глобальної безпеки: про що йдеться

    Зеленський запропонував створити систему глобальної безпеки на базі україської державної платформи United24 - Зеленський закликав світ створити нову систему глобальної безпеки: про що йдеться
    Зеленський запропонував створити систему глобальної безпеки на базі україської державної платформи United24
    фото: скріншот

    На базі українського державного фонду United24 може вирости система світової безпеки

    Президент України закликав міжнародні структури долучитися до підтримки України через державний фонд United24 (U24), на основі якого у подальшому може вирости нова глобальна система. Таку ідею Володимир Зеленський запропонував під час свого онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

    За словами Зеленського, головним у платформі U24 є цільовий характер роботи.

    «А в подальшому під цим брендом ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку для будь-якої країни, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи пандемії», – зазначив президент України.

    Зеленський пояснив, що Україна пропонує новий формат гарантій безпеки на основі того, через що проходить сама, і наголосив на необхідності існування прецеденту вчасної допомоги кожному, хто її потребує.

    «Є, наприклад, служба 911 – має бути служба United24, яка в глобальному масштабі гарантуватиме безпеку», – висловив упевненість глава держави.

    Нагадаємо, що у своєму онлайн-виступі Володимир Зеленський наголосив – нинішні санкції проти країни-агресора були потрібні ще 2014 року.

    А голова Давоського форуму наголосив на необхідності запровадження нового «плану Маршалла» для України, яка постраждала від російської агресії.

    Президент України також запропонував створити організацію експортерів продовольства.

    Додамо, що у Давосі на місці колишнього Російського дому відкрилася виставка «Дім військових злочинів Росії», яка продемонструвала наслідки звірств рашистів на території України.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація безпека #stoprussia
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    Зеленський закликав світ створити нову систему глобальної безпеки: про що йдеться