Зеленський закликав світ створити нову систему глобальної безпеки: про що йдеться

На базі українського державного фонду United24 може вирости система світової безпеки

Президент України закликав міжнародні структури долучитися до підтримки України через державний фонд United24 (U24), на основі якого у подальшому може вирости нова глобальна система. Таку ідею Володимир Зеленський запропонував під час свого онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Зеленського, головним у платформі U24 є цільовий характер роботи.

«А в подальшому під цим брендом ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку для будь-якої країни, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи пандемії», – зазначив президент України.

Зеленський пояснив, що Україна пропонує новий формат гарантій безпеки на основі того, через що проходить сама, і наголосив на необхідності існування прецеденту вчасної допомоги кожному, хто її потребує.

«Є, наприклад, служба 911 – має бути служба United24, яка в глобальному масштабі гарантуватиме безпеку», – висловив упевненість глава держави.

Нагадаємо, що у своєму онлайн-виступі Володимир Зеленський наголосив – нинішні санкції проти країни-агресора були потрібні ще 2014 року.

А голова Давоського форуму наголосив на необхідності запровадження нового «плану Маршалла» для України, яка постраждала від російської агресії.

Президент України також запропонував створити організацію експортерів продовольства.

Додамо, що у Давосі на місці колишнього Російського дому відкрилася виставка «Дім військових злочинів Росії», яка продемонструвала наслідки звірств рашистів на території України.