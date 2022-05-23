Шефство над регіонами: Зеленський запропонував Заходу формат відбудови України

Президент України запросив Захід до колосальної роботи з відновлення української інфраструктури

Володимир Зеленський звернувся до Заходу із пропозицією взяти участь у відбудові України у форматі секторального чи територіального шефства. Ідею такого формату співпраці президент України оприлюднив під час свого онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Обсяг робіт колосальний, маємо більше ніж пів трильйона збитків, десятки тисяч об’єктів зруйновані, потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі», – заявив Зеленський.

Він запропонував спеціальну модель відбудови, коли у кожного із партнерів (країни, міста чи компанії) буде можливість взяти шефство – над тим чи іншим регіоном України, містом, громадою чи галуззю.

«Британія, Данія, Європейський Союз та інші провідні міжнародні суб’єкти вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові», – поінформував присутніх Зеленський.

Він упевнений, що саме завдяки такій моделі післявоєнна відбудова України може стати швидкою, ефективною і якісною.

«Це дозволить залучити не тільки найкращих спеціалістів, а й стане найбільшою у Європі за час від Другої світової війни можливістю для економічного стрибка», – додав глава держави.

Він висловив сподівання, що на момент міжнародної конференції в Лугано, яка пройде у липні поточного року і буде присвячена саме післявоєнній відбудові України, країни-партнери та більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій.

Нагадаємо, що у своєму онлайн-виступі Володимир Зеленський наголосив – нинішні санкції проти країни-агресора були потрібні ще 2014 року.

А голова Давоського форуму наголосив на необхідності запровадження нового «плану Маршалла» для України, яка постраждала від російської агресії.

Додамо, що у Давосі на місці колишнього Російського дому відкрилася виставка «Дім військових злочинів Росії», яка продемонструвала наслідки звірств рашистів на території України.