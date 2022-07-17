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    Події в Україні

    Кримський міст: нові плани України викликали в росіян паніку

    Після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст - Кримський міст: нові плани України викликали в росіян паніку
    Після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст
    фото: «Вікіпедія»

    Росія погрожує «нищівним ударом» по Києву у разі атаки українських військових на Кримський міст

    Росія знову взялася погрожувати Україні відповіддю у разі атаки на Кримський міст. Так, депутат Держдуми від «кримського регіону» Михайло Шеремет заявив, що країна-агресорка завдасть «нищівного удару» по Києву, військовій інфраструктурі та каналам логістики постачання зброї.

    «Спроба атакувати Кримський міст обернеться нищівним ударом по центрах ухвалення рішень в Києві, військовій інфраструктурі й каналах логістики поставок зброї. За свою провокацію київський режим отримає таку відповідь, що вже не зможе оговтатися», – заявив він.

    Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270. Представник української розвідки зазначив, що сьогодні саме через Крим Росія переправляє озброєння і техніку у тимчасово захоплені райони Півдня України.

    Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live» заявив, що Кримський міст стане об'єктом українських атак, як тільки з'явиться технічна можливість.

    Відомо також, що після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.

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    Теги: Крим росія окупанти депутат війна Україна Кримський міст озброєння окупація радник #stoprussia
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    Кримський міст: нові плани України викликали в росіян паніку