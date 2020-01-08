Всі пасажири літака МАУ, що розбився в Тегерані, загинули, – ЗМІ



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Глава медслужби Тегерану заявив, що більшість пасажирів загинули Фото: ISNA

Рятувальники і медики не можуть наблизитися до місця трагедії, так як там триває пожежа

Керівник медичної служби Ірану Пірхасейн Куліванд повідомив про загибель більшості пасажирів літака українських авіаліній (МАУ).

Про це повідомляє іранська агенція ISNA.

Згідно з оцінкою глави невідкладної медичної допомоги Ірану, ймовірність виявлення тих, що вижили в цій авіакатастрофі близька до нуля.

За його словами, рятувальники і медики не можуть наблизитися до місця трагедії, так як там триває пожежа.

درخواست هلال احمر از مردم: در اطراف محل سقوط هواپیما تجمع نکنید



رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم خواست که از حضور و تجمع در اطراف محل سقوط هواپیمای اوکراینی خودداری کنند.https://t.co/qFroNGrX2s pic.twitter.com/tQs0fSQ82w — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 січня 2020 р.

«Рятувальники навряд чи знайдуть тих, хто вижив, грунтуючись на існуючій інформації. Три оперативні групи та два вертольота були відправлені з Тегерана», - заявив Куліванд.

#VIDEO: Site of #Ukranian aircraft that crashed in #Tehran #Iran and left no survivors. Sputnik is reporting that 167 passengers were on board according to an airport official. pic.twitter.com/ItZc6FMPna — War Watch (@war_watch) 8 січня 2020 р.

За даними сервісу Flightradar, літак пропав через дві хвилини після вильоту з аеропорту імені Імама Хомейні - о 5:34 за київським часом.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що український Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту зазнав аварії через «технічні проблеми» у аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані.

За наявними даними, повітряне судно впало після зльоту.

За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.