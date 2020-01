Всі пасажири літака МАУ, що розбився в Тегерані, загинули, – ЗМІ

Рятувальники і медики не можуть наблизитися до місця трагедії, так як там триває пожежа

Керівник медичної служби Ірану Пірхасейн Куліванд повідомив про загибель більшості пасажирів літака українських авіаліній (МАУ).

Про це повідомляє іранська агенція ISNA.

Згідно з оцінкою глави невідкладної медичної допомоги Ірану, ймовірність виявлення тих, що вижили в цій авіакатастрофі близька до нуля.

За його словами, рятувальники і медики не можуть наблизитися до місця трагедії, так як там триває пожежа.

«Рятувальники навряд чи знайдуть тих, хто вижив, грунтуючись на існуючій інформації. Три оперативні групи та два вертольота були відправлені з Тегерана», - заявив Куліванд.

#VIDEO: Site of #Ukranian aircraft that crashed in #Tehran #Iran and left no survivors. Sputnik is reporting that 167 passengers were on board according to an airport official. pic.twitter.com/ItZc6FMPna