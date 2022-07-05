«Раніше турагент, а сьогодні воєнком». Як українці жартують про нові правила

Українці жартують над новими правилами, які сьогодні представив громадськості Генштаб

Українці спантеличені новими правилами щодо виїзду військовозобов’язаних чоловіків за межі регіону

Керівництво ЗСУ дало уже декілька роз’яснень щодо правил виїзду військовозобовʼязаних та призовників за межі районів і областей, однак від цього багатьом не стає зрозуміліше, як бути у разі необхідності виїзду зі своєї області.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів. Він наголосив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Головнокомандувач ЗСУ також оприлюднив порядок надання дозволу.

Представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись повідомив, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл», – зазначив Хлись.

Офіцер нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека пояснила, що у повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації. Для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району такий дозвіл брати не треба.

На плутанину щодо нових правил від Генштабу ЗСУ українці відреагували мемами та дотепними жартами у соцмережах.

Нагадаємо, раніше Верховної Ради України депутати подали законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків із території держави під час воєнного стану.

Також у Центрі протидії дезінформації спростували фейки про виїзд чоловіків за кордон.