Зеленський відвідає Трускавець і ознайомиться з навчанням «слуг народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський Фото: 24 канал

Зазначається, що поки в рамках візиту заплановано виключно проведення президентом наради в Трускавці

Президент Володимир Зеленський 3 серпня відвідає Трускавець (Львівська область), де новообрані від партії «Слуга народу» депутати Верховної Ради проходять тижневе інтенсивне навчання від «Київської школи економіки». Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на співрозмовників у Львівській обласній державній адміністрації та партії «Слуга народу».

Львівська обладміністрація оприлюднила анонс візиту Президента в область 3 серпня, не деталізувавши його програму.

Зазначається, що поки в рамках візиту заплановано виключно проведення президентом наради в Трускавці.

У свою чергу, співрозмовники в партії «Слуга народу» підтвердили, що після офіційної програми Зеленський планує відвідати навчання новообраних депутатів, яке завершується в ці вихідні (3-4 серпня).

Як повідомлялось, під час попереднього візиту Зеленського до Львівської області керівник Офісу президента Андрій Богдан закликав Службу безпеки України розслідувати ситуацію з «сміттєвою блокадою Львова» та притягти організаторів, у тому числі колишнього президента Петра Порошенка, до відповідальності.

28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.