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    Політика

    Андрій Богдан перебивав Зеленського, коли той розповідав про його заяву на звільнення (відео)

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    Володимир Зеленський поведінку Богдана сприйняв як жарт - Андрій Богдан перебивав Зеленського, коли той розповідав про його заяву на звільнення (відео)
    Володимир Зеленський поведінку Богдана сприйняв як жарт

    Андрій Богдан продовжує фривольно спілкуватись з президентом на людях

    Сьогодні в аеропорту Івано-Франківська Володимир Зеленський прокоментував вчорашні чутки щодо звільнення керівника Офісу президента Володимира Зеленського.

    «З самого початку ми казали, що дуже відкриті, ми не тримаємося за владу», - почав пояснювати Зеленський.

    Але в цей час його перебив Андрій Богдан, який стояв позаду нього: «Хто питав?».

    «Да, почекайте, пане Богдан. Я відповім, потім ви скажете», - сказав йому посміхаючись Зеленський.

    «Ми не тримаємося за владу. Якщо чесно, ми домовились - всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло – заява вже є - піде у відставку», - розповів президент.

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    Він сказав, що не знає, як заява Богдана з’явилась в інтернеті.

    «Ми можемо, якщо хочете, показати всі заяви, які в мене в кабінеті», - додав Зеленський.

    Нагадаємо, вчора в ЗМІ з’явилась заява Андрія Богдана на звільнення. Вона виглядала трохи дивною, тому що датою звільнення вказувалось «з моменту бажання».

    Фото: theБабель
    Фото: theБабель

    2 серпня Богдан у себе в Facebook написав, що вся команда Зеленського написала заяви про звільнення і що «за крісло не тримаємось!!!».

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