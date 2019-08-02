Рівненських активістів, які зустріли Зеленського плакатами про імпічмент, визнали невинними



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25 травня Коцюруба і Філюк тримали на майдані Незалежності у Рівному плакати з написами проти президента

Раніше суд призначив Коцюрубі і Філюк покарання у вигляді попередження

Рівненський апеляційний суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу та 20-річного Романа Філюка невинними у проведенні несанкціонованого мітингу щодо імпічменту президента.

Про це 2 серпня повідомила у Facebook активістка Олександра Дворецька.

«Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка щодо порушення порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень», - написала Дворецька.

Раніше повідомлялося, що Рівненський міський суд визнав винними двох мешканців Рівного, 16-річну Дар’ю Коцюрубу та 20-річного Романа Філюка за ч. 1 ст. 185-1 КУпАП(«Порушення встановленого порядку організації або проведення мітингів, вуличних демонстрацій») і призначив їм покарання у вигляді попередження.

За матеріалами справи, 25 травня Коцюруба і Філюк тримали на Майдані Незалежності у Рівному плакати з написами «Імпічмент президента», «Не кумовство по-братськи», «Сказав, порушив, пішов».

Мету протесту неповнолітня рівнянка пояснила тим, що її не задовольнили призначення «кварталівців» на державні посади (маються на увазі перший помічник президента Сергій Шефір, перший заступник глави АП Сергій Трофімов, заступники глави АП Юрій Костюк і Кирило Тимошенко - люди, близькі до Зеленського - «Главком»), глави адміністрації президента Андрія Богдана, який підпадає під дію закону про очищення влади і виступ президента Володимира Зеленського російською мовою під час інавгурації.

Водночас поліція склала на обох мітингувальників протоколи про адмінправопорушення, пославшись на те, що вони попередньо не сповістили виконавчий комітет Рівненської міської ради про намір провести 25 травня мітинг на місцевому майдані Незалежності.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що з’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти нього протест у Рівному. Він додав, що ніякого затримання не було, але наголосив, що правоохоронці могли діяти м’якше.