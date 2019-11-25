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    Зеленський вірить, що новий очільник Буковини подолає контрабанду

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    <p>Новопризначений голова Чернівецької ОДА подякував за високу довіру</p> - Зеленський вірить, що новий очільник Буковини подолає контрабанду

    Новопризначений голова Чернівецької ОДА подякував за високу довіру

    Фото: пресслужба глави держави

    Сергій Осачук призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації указом президента від 22 листопада

    Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов окреслив новопризначеному голові Чернівецької обласної державної адміністрації Сергію Осачуку його пріоритетні завдання.

    Про це 25 листопада повідомляє пресслужба глави держави.

    Зокрема, Трофімов наголосив, що перед новим очільником Чернівецької області стоять завдання подолання контрабанди, збільшення кількості пунктів пропуску через державний кордон, розвитку Міжнародного аеропорту «Чернівці» та розширення мережі авіасполучень.

    Також Осачук отримав завдання завершити будівництво сучасного перинатального центру.

    Новопризначений голова Чернівецької ОДА подякував за високу довіру і заявив, що усвідомлює велику відповідальність на цій посаді.

    Як відомо, указ про призначення Осачука президент Володимир Зеленський підписав 22 листопада.

    Із 2014 року Осачук був почесним консулом Австрії в Чернівцях.


    контрабанда кадрові зміни Володимир Зеленський Чернівецька область Чернівці президент Сергій Трофімов
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