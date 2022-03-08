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    Зеленський виступив перед британським парламентом: ми б'ємося, битимемося і не здамося

    Зеленський виступив перед британським парламентом: ми б'ємося, битимемося і не здамося
    фото з відкритих джерел

    Президент України звернувся з промовою до британського парламенту

    Володимир Зеленський виступив зі зверненням до парламенту Великої Британії через війну в Україні. Лідер України подякував Борису Джонсону за допомогу у боротьбі проти путінських агресорів та закликав допомогти у запровадженні обмеженої безпольотної зони над нашою країною.

    «Першого дня о 4-й ранку на нас полетіли крилаті ракети. Так що всі прокинулися. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією. На другий день відбивалися від атак у повітрі, на суші, на морі, і наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли про фінал війни. А саме куди все ж таки вирушить ворог. Коли російський корабель зажадав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому так міцно, як не можна говорити у парламенті», – сказав президент.

    За словами Зеленського, альянси не діють і гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля.

    «На восьмий день світ побачив, що з російських танків стріляють по (Запорізькій – ред.) атомній електростанції – найбільшій у Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор. На дев'ятий – ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату, без мужності. Так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити, ми це відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля», – наголосив президент України.

    Нагадаємо, в інтерв’ю американському телеканалу ABC News президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу і пошуку компромісу, але не до капітуляції.

    Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент парламент
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    Зеленський виступив перед британським парламентом: ми б'ємося, битимемося і не здамося