Зеленський виступив перед британським парламентом: ми б'ємося, битимемося і не здамося

Президент України звернувся з промовою до британського парламенту

Володимир Зеленський виступив зі зверненням до парламенту Великої Британії через війну в Україні. Лідер України подякував Борису Джонсону за допомогу у боротьбі проти путінських агресорів та закликав допомогти у запровадженні обмеженої безпольотної зони над нашою країною.

«Першого дня о 4-й ранку на нас полетіли крилаті ракети. Так що всі прокинулися. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією. На другий день відбивалися від атак у повітрі, на суші, на морі, і наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли про фінал війни. А саме куди все ж таки вирушить ворог. Коли російський корабель зажадав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому так міцно, як не можна говорити у парламенті», – сказав президент.

За словами Зеленського, альянси не діють і гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля.

«На восьмий день світ побачив, що з російських танків стріляють по (Запорізькій – ред.) атомній електростанції – найбільшій у Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор. На дев'ятий – ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату, без мужності. Так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити, ми це відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля», – наголосив президент України.

Нагадаємо, в інтерв’ю американському телеканалу ABC News президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу і пошуку компромісу, але не до капітуляції.