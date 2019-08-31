  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський виступив за активізацію міжпарламентського діалогу України та Польщі

    • Розсилка
    Зеленський виступив за активізацію міжпарламентського діалогу України та Польщі
    Фото: president.gov.ua

    Український президент та маршалок Сенату обговорили співпрацю у рамках тристоронньої Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви і Сейму та Сенату Польщі

    Під час перебування у Польщі з офіційним візитом президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

    Сторони виступили за активізацію міжпарламентського діалогу.

    Володимир Зеленський побажав польським парламентарям успіхів на виборах до Сейму та Сенату у жовтні цього року.

    Читайте також

    Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю у рамках тристоронньої Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви, а також Сейму та Сенату Польщі.

    Перед зустріччю Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата, що на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві.

    Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

    Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

    Читайте також
    Польща Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ