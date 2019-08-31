Зеленський виступив за активізацію міжпарламентського діалогу України та Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: president.gov.ua

Український президент та маршалок Сенату обговорили співпрацю у рамках тристоронньої Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви і Сейму та Сенату Польщі

Під час перебування у Польщі з офіційним візитом президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Сторони виступили за активізацію міжпарламентського діалогу.

Володимир Зеленський побажав польським парламентарям успіхів на виборах до Сейму та Сенату у жовтні цього року.

Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю у рамках тристоронньої Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви, а також Сейму та Сенату Польщі.

Перед зустріччю Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата, що на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві.

Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».