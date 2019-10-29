Зеленський визначив зовнішньополітичний вектор України



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Володимир Зеленський виступив на форумі в Маріуполі

Президент на інвестфорумі в Маріуполі порівняв Україну з Apple

Україна повинна перестати просити фінансову допомогу у міжнародних партнерів і почати з ними співпрацювати на рівних. Про це заявив президент Володимир Зеленський на інвестиційному форумі в Маріуполі.

«Наша мета - вийти з парадигми, такої неприємної парадигми прохача допомоги, і почати вже на рівні з міжнародними нашими партнерами втілювати в життя великі інвестиційні проекти», - сказав український лідер.

При цьому він зазначив, що підтримка України з боку Євросоюзу досягла вже 15 мільярдів євро. За його словами, в країні безліч проектів, які можуть зацікавити іноземних інвесторів. «Я впевнений, що Україна може бути інвестиційно привабливою державою», - зазначив Зеленський.

«Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми – Apple, яка починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок», – заявив Зеленський.

Як відомо, у Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, проходить перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів.

На RE:think. Invest in Ukraine будуть присутні інвестори та представники із понад 45 країн світу, більше 100 СЕО, які безпосередньо приймають інвестиційні рішення, понад 70 компаній зі світовим ім’ям, що оперують сотнями мільярдів доларів, а також більше 20 офіційних делегацій на чолі з Міністрами та Послами з усіх куточків світу: Литви, Данії, Швеції, країн ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, США та Канади.

На форум прибули прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент Володимир Зеленський.

До слова, на форумі у Маріуполі Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.