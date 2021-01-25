Зеленський внесе новий законопроєкт про відповідальність за брехню в деклараціях

Документ буде зареєстрований найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом внесе до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме запровадження ув’язнення за брехню в деклараціях. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Точно буде внесений ще один законопроєкт від президента, який зробить жорсткішою відповідальність за брехню в деклараціях – позбавлення волі замість її обмеження. Думаю, він буде зареєстрований найближчим часом», – повідомила вона.

Нагадаємо, нещодавно депутати ухвалили закон, у якому відсутня така форма покарання. Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

Документ покликаний усунути прогалини в законодавстві, що виникли в зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року. Він забезпечує можливість притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації і за неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

НАЗК відкрило доступ до оновленого реєстру декларацій: завдяки модернізації він став зручнішим.