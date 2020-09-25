Антикорупційна рада Зеленського не збиралася понад рік документ



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Створення Національної ради з питань антикорупційної політики при президентові подавалось як велике досягнення влади

У червні 2020 року відбулися кадрові зміни в антикорупційній Нацраді, але засідання не проводились

Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив президент Володимир Зеленський, не проводила засідань із липня 2019 року.

Аналітики StateWatch хотіли дослідити результати діяльності важливого координаційного органу при Офісі президента. Однак, досліджувати нічого.

Рада не збиралася, з липня 2019 року по травень 2020 рік.

Як стало відомо StateWatch, з травня по вересень цього року Нацрада також не збиралася.

«За інформацією, наданою Директоратом з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу президента, протягом запитуваного періоду засідань Національної ради з питань антикорупційної політики не проводилося», - йдеться у відповіді Департаменту з питань звернень громадян Офісу президента на запит StateWatch.

У червні 2020 року відбулися кадрові зміни в антикорупційній Нацраді. Зеленський самостійно очолив раду і ввів туди очільника МВС Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова, секретаря РНБО Олексія Данілова, керівницю Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову (за згодою), керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та першого віцеспікера Руслана Стефанчук (за згодою), очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького (за згодою) та інших.

Очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна навпаки було виключено.