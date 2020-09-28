Зеленський змінив склад антикорупційної ради



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Членом Національної ради з питань антикорупційної політики став заступник керівника Офісу президента Олег Татаров

Президент вивів Холодницького та Муратова із Нацради з питань антикорупційної політики

До складу Національної ради з питань антикорупційної політики увійшли перший заступник керівника САП Максим Грищук і заступник керівника Офісу президента Олег Татаров. Відповідний указ у понеділок, 28 вересня, підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, Зеленський ввів до персонального складу Нацради з питань антикорупційної політики Грищука (за згодою) та Татарова.

При цьому Зеленський вивів зі складу ради екс-керівника Державної митної служби Ігоря Муратова і екс-керівника САП Назара Холодницького.

Як відомо, Національна рада з питань антикорупційної політики - консультативно-дорадчий орган при президентові України з питань визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії.

Нагадаємо, Холодницький 21 серпня подав заяву про відставку. Генпрокурор Ірина Венедіктова його підписала. Прокуратуру тимчасово очолюватиме Максим Грищенко, який п'ять років був заступником Холодницького.

Також у Раді розповіли, як шукатимуть заміну Холодницькому.

Разом з тим, США та ЄС заявили, що від роботи комісії з обрання керівника САП буде залежати підтримка України.

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