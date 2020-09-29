Почав виправдовуватися: «слуга народу» заговорив про сміттєву мафію



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Олександр Юрченко записав відео після виходу з СІЗО Скріншот з відео

Депутат відхрещується від вимагання хабаря

Народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, божиться, що він не вчиняв жодного злочину та киває на «сміттєву мафію».

Про це депутат сказав у відеозверненні.

«У зв'язку з розповсюдженою проти мене неправдивою інформацією, я повідомляю: я не вчиняв жодного злочину, жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні в кого нічого не вимагав та не спонукав нікого до надання мені грошових коштів», – заявив Юрченко.

Депутат також сказав, кому начебто вигідна справа проти нього.

«Кому це потрібно? Сміттєва мафія та упаковщики, які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з доопрацьованим законопроектом, вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала та законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі», – додав Юрченко.

Як відомо, захист Юрченка подав апеляцію на арешт нардепа.

Нагадаємо, що суд заарештував нардепа Юрченка і визначив заставу у понад 3 млн грн.

24 вересня народний депутат Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в 3,1 млн гривень.

Раніше нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами. 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

17 вересня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку.

Юрченка виключили з фракції «Слуга народу».