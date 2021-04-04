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    Президент України з дружиною завтра вирушать до Катару

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    За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів - Президент України з дружиною завтра вирушать до Катару
    За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів

    Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці

    Президент України Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська 5 квітня відвідають з офіційним візитом Державу Катар.

    Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

    «Володимир Зеленський проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Держави Катар Халідом бін Халіфою Аль Тані», – повідомили в ОПУ.

    Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

    За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

    Крім того, в Офісі президента зазначили, що перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

    Нагадаємо, вранці 5 січня 2020 року президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

    Як повідомлялося, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

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    Теги: Володимир Зеленський Катар президент Олена Зеленська перша леді
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