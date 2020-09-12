Данія підтримала заяви Німеччини щодо можливої зупинки будівництва «Північного потоку-2»
Прем’єр Данії також заявила, що завжди виступала проти проекту.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса підтримала заяви влади Німеччини про можливу зупинку будівництва газопроводу «Північний потік-2».
Про це передає телерадіокомпанія DR.
Також вона закликала відновити міжнародну дискусію з цього питання, «Я не думаю, що ми повинні ставати залежними від російського газу, тому я думаю, що буде добре, якщо ми зможемо відновити дискусію про це», – заявила вона.
Прем’єр Данії також додала, що завжди виступала проти проекту.
Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».
До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.
Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».