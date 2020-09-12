Данія підтримала заяви Німеччини щодо можливої зупинки будівництва «Північного потоку-2»



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Прем’єр Данії закликала відновити міжнародну дискусію з цього питання

Прем’єр Данії також заявила, що завжди виступала проти проекту.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса підтримала заяви влади Німеччини про можливу зупинку будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Про це передає телерадіокомпанія DR.

Також вона закликала відновити міжнародну дискусію з цього питання, «Я не думаю, що ми повинні ставати залежними від російського газу, тому я думаю, що буде добре, якщо ми зможемо відновити дискусію про це», – заявила вона.

Прем’єр Данії також додала, що завжди виступала проти проекту.

Раніше голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов’язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» завершено на 93,5%.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу «Північний потік-2», офіційно заявила про зупинку робіт.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо «Північного потоку-2», натомість лише затримають її.

Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».

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