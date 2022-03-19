Зеленський закликав зупинити Росію, поки у світі не почалися інші війни

Президент вкотре звернувся до світової спільноти

Президент України Володимир Зеленський закликав світ негайно зупинити Росію, покарати її зараз. Поки інші агресори в світі не розпочали війни. Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.

«Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

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