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    Зеленський закликав зупинити Росію, поки у світі не почалися інші війни

    Президент застеріг світову спільноту від нових можливих конфліктів - Зеленський закликав зупинити Росію, поки у світі не почалися інші війни
    Президент застеріг світову спільноту від нових можливих конфліктів
    фото: Офіс президента

    Президент вкотре звернувся до світової спільноти

    Президент України Володимир Зеленський закликав світ негайно зупинити Росію, покарати її зараз. Поки інші агресори в світі не розпочали війни. Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.

    «Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів», – зазначив Зеленський.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський закликав зупинити Росію, поки у світі не почалися інші війни