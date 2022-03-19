Зеленський нагородив бійців КОРДу

Бійці КОРДу успішно ловлять диверсантів по всій країні

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям підрозділу особливого призначення Національної поліції України КОРД, які виконують важливі завдання в межах протидії повномасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України.

Зеленський відзначив мужність і самовідданість бійців КОРДу під час порятунку життя людей та забезпечення правопорядку в умовах воєнного стану.

Ці правоохоронці працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп противника на території України, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам.





«У часи повномасштабної війни з Росією, з однією, як говорили, найпотужніших армій, ви є потужними захисниками України», – сказав Зеленський під час вручення нагород.

Він зазначив, що бійці КОРДу виконують важливі завдання із захисту тих, хто перебуває в тилу, та допомагають нашим воїнам на передовій.