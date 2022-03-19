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    Німеччина знайшла шляхи зменшення залежності від російського газу

    Німеччина шукає партнерів, аби повністю відмовитися від російського газу - Німеччина знайшла шляхи зменшення залежності від російського газу
    Німеччина шукає партнерів, аби повністю відмовитися від російського газу
    фото з відкритих джерел

    Країна може укласти газові угоди з Катаром та ОАЕ

    Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що він вивчить можливості поставок зрідженого природного газу (СПГ) під час поїздки в Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Він має намір укласти угоду по водню, що зробить Німеччину менш залежною від Росії. Про це повідомляє Reuters.

    Після того, як Росія вторглася в Україну, Хабек виступив із низкою ініціатив, спрямованих на зниження енергетичної залежності Німеччини від Росії, включаючи великі замовлення неросійського СПГ, плани будівництва терміналу для імпорту СПГ і уповільнення відмови країни від вугілля.

    Хабек перед поїздкою на вихідні сказав, що «мета полягає в тому, щоб встановити водневе партнерство в середньостроковій перспективі, тобто політично підтримати його».

    Його супроводжуватимуть близько 20 представників корпоративної Німеччини, багато з енергетичного сектора.

    Він також хоче обговорити «короткострокові» поставки СПГ і «дати компаніям, що забезпечують постачання газу до Німеччини, політичну основу для того, щоб стати незалежними від російського газу, теми, які не можуть бути вище політичного порядку денного».

    У більш широкому сенсі Європейська комісія також працює над планами поетапного відмови ЄС від російського газу, нафти і вугілля протягом п'яти років.

    Раніше Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

    Читайте також: Європа відмовиться від російських енергоресурсів: коли це станеться
    Теги: росія окупанти газ Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина знайшла шляхи зменшення залежності від російського газу