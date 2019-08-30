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    Зеленський завтра поїде з візитом до Польщі

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський завтра поїде з візитом до Польщі
    Президент України Володимир Зеленський
    Фото: president.gov.ua

    Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Дудою, прем’єром Польщі Моравецьким, маршалком сенату Карчевським та представниками бізнесу

    Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща 31 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

    «31 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща на запрошення президента цієї країни Анджея Дуди», - вказано у повідомленні.

    Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

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    «1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь», - додали в ОПУ.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі через ураган, який наближається до Флориди, у зв'язку з чим переноситься його перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

    Як повідомлялось, Трамп планує відвідати Польщу в найближчі місяці. 

    До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

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    Польща США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент ураган
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