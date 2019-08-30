Зеленський завтра поїде з візитом до Польщі



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Президент України Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Дудою, прем’єром Польщі Моравецьким, маршалком сенату Карчевським та представниками бізнесу

Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща 31 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

«31 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща на запрошення президента цієї країни Анджея Дуди», - вказано у повідомленні.

Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

«1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь», - додали в ОПУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі через ураган, який наближається до Флориди, у зв'язку з чим переноситься його перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як повідомлялось, Трамп планує відвідати Польщу в найближчі місяці.

До слова, польська влада вважає недоречним присутність президента РФ Володимира Путіна на пам'ятних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.