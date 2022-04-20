Зеленський заявив про погіршення ситуації в Маріуполі

Українські військові гинуть, захищаючи поранених маріупольців

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ситуація у блокадному Маріуполі стає все гіршою. Про це лідер України повідомив під час спільного брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

«На руках наших бійців сотні поранених людей. Захищаючи цивільних, вони втрачають свої життя», − наголосив Зеленський.

Він також визнав, що станом на зараз Україна не може досягти позитивного результату в Маріуполі. У заблокованому військовими РФ місті – гуманітарна катастрофа. Люди не мають доступу до харчів та ліків.

Також наразі не можна встановити точну кількість загиблих містян.

«Хочу сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим, але я не можу цього сказати», − додав президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти російських військовополонених на цивільних та захисників Маріуполя.

Українська влада наразі очікує на відповідь Кремля.



