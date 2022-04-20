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    Зеленський заявив про погіршення ситуації в Маріуполі

    З кожним днем ситуація у Маріуполі стає гіршою&nbsp; - Зеленський заявив про погіршення ситуації в Маріуполі
    З кожним днем ситуація у Маріуполі стає гіршою 
    фото з відкритих джерел

    Українські військові гинуть, захищаючи поранених маріупольців

    Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ситуація у блокадному Маріуполі стає все гіршою. Про це лідер України повідомив під час спільного брифінгу із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

    «На руках наших бійців сотні поранених людей. Захищаючи цивільних, вони втрачають свої життя», − наголосив Зеленський.

    Він також визнав, що станом на зараз Україна не може досягти позитивного результату в Маріуполі. У заблокованому військовими РФ місті – гуманітарна катастрофа. Люди не мають доступу до харчів та ліків.

    Також наразі не можна встановити точну кількість загиблих містян.

    «Хочу сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим, але я не можу цього сказати», − додав президент України.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти російських військовополонених на цивільних та захисників Маріуполя.

    Українська влада наразі очікує на відповідь Кремля.


    Теги: Маріуполь росія війна Володимир Зеленський
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    Зеленський заявив про погіршення ситуації в Маріуполі