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    Зеленський заявив, що його син перехворів на коронавірус

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    Семирічний син президента Кирило Зеленський хворів разом з мамою - Зеленський заявив, що його син перехворів на коронавірус
    Семирічний син президента Кирило Зеленський хворів разом з мамою

    Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його син хворів коронавірусом. Він лікувався разом зі своєю мамою - дружиною президента Оленою Зеленською.

    Про це заявив президент на брифінгу під час робочої поїздки у Миколаївську область.

    Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.

    «Скажу відверту, що цей Covid-19, це зараза. Іншого слова й немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні», - заявив він.

    Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Втім, в Офісі президента тоді повідомили, що вона потребує продовження лікування від викликаної Covid-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

    До слова, торік Главком писав, що син президента Кирил Зеленський пішов у перший клас приватної Новопечерської школи в Києві.

     

    діти Володимир Зеленський президент дружина коронавірус
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