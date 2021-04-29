Новий міністр енергетики анонсував зменшення тарифів на газ

«Тарифи на електроенергію й газ потрібно не збільшувати», – Глущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко, якого призначили на посаду 29 квітня, заявив, що існує реальна можливість зменшити високі тарифи на електроенергію й газ для малозабезпечених людей. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, передає пресслужба міністерства.

«Тарифи на електроенергію й газ потрібно не збільшувати, а шукати шляхи, як їх зменшити для вразливих верств населення. І насправді для цього є можливості й ресурси, причому робити це можливо ринковими методами, не адміністративними. Саме такі можливості є всередині ринків», – заявив Галущенко.

За його словами, ринок енергетичних послуг не повинен бути грою з нульовою сумою, коли один учасник енергогенерації виживає за рахунок знищення іншого, а також коли спекуляції з цінами виймають останні гроші з кишень пересічних громадян.

Нагадаємо, Верховна Рада на черговому засіданні 29 квітня призначила на посаду міністра енергетики віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 305 народних обранців.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ.

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