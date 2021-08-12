«Усі ви – вже чемпіони». Зеленський провів паралімпійську збірну України у Токіо

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяв участь у церемонії проводів національної збірної команди на XVI літні Паралімпійські ігри. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Насамперед, думаю, потрібно вибачитися перед вами від нашої держави, від інституту президента за те, що жодного разу за всі ці роки під час проводів наших паралімпійців як на літні, так і на зимові ігри жоден Глава держави не був особисто присутнім. Я вважаю, що це соромно, але ми все виправимо. Для мене й для моєї дружини бути тут – це честь. Ви – наша гордість і слава, нашого спорту, нашої країни України, нашої волі й духу. І кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей», – сказав президент під час виступу.

Зеленський зауважив, що за всі роки на літніх та зимових іграх паралімпійська збірна України здобула 374 медалі, і висловив переконання, що після Паралімпіади в Токіо їх буде понад 400.

Глава держави також відзначив символічність дати початку XVI літніх Паралімпійських ігор – 24 серпня, день 30-ї річниці незалежності України.

«Незалежно від результату, я вважаю, що всі ви – вже чемпіони, вже переможці. І всі ці 30 років ви є одними з тих, хто підживлює нашу незалежність і надихає нашу країну ніколи не здаватися. Тож я вам дуже вдячний, як і кожен українець. І я вірю, що ви вкотре підтвердите це в найближчі два тижні в Японії», – зазначив він.

Чемпіонка й призерка Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року з легкої атлетики Лейла Аджаметова зазначила, що попри труднощі, викликані пандемією Covid-19, паралімпійці об’єднані прагненням до спортивних перемог України. А тренер паралімпійської збірної команди з пауерліфтингу Олександр Алфьоров розповів, що в паралімпійській збірній будуть представлені всі області нашої держави, а також АР Крим.

Під час церемонії проводів чемпіон Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк передав Державний прапор України прапороносцям національної паралімпійської збірної – багаторазовим чемпіонам з плавання Єлизаветі Мерешко та Віктору Смирнову.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. Відкриються ігри 24 серпня, у день 30-річчя незалежності України. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Девіз національної паралімпійської збірної команди України «Ваша підтримка – наша перемога!».

Олімпійські ігри завершилися 8 серпня яскравим шоу, але пристрасті навколо них не вщухають. В скандал потрапила легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка після здобуття «бронзи» в секторі для стрибків у висоту сфотографувалася з чемпіонкою з Росії Марією Ласіцкене. Ці кадри облетіли весь світ, а з Міністерства збройних сил України вже запросили Ярославу на бесіду.